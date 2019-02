Lukningen af Give Sygehus og flytningen af Friklinikken til Grindsted var en del af en spareplan på 200 millioner kroner i Region Syddanmark.Planen blev sendt i høring i januar 2016, inden beslutning blev truffet i foråret. Efter en omfattende ombygning i Grindsted var Friklinikken i drift her fra 1. januar 2018. Flytningen endte med at koste 13,5 millioner kroner. Friklinikken er en offentlig, selvstændig institution under Region Syddanmark og har godt 100 medarbejdere. Friklinikken har som speciale operationer inden for organkirurgi, ortopædkirurgi, urologi og plastikkirurgi og har desuden en smerteklinik.

Derudover har Friklinikken oplevet at få færre patienter fra Region Midtjylland. Det svarer ifølge klinikchef Torsten Wentzer Lichts beregninger til, at Friklinikken har tabt 10 millioner kroner i omsætning.

- Halvdelen af de patienter, der så Give som rimelig central i forhold til motorvej og nem at komme til, vælger nu private hospitaler i stedet for at tage hele vejen til Grindsted. Det betyder, at den væsentlige indtjening, der var for Region Syddanmark ved at trække patienter ind i regionen, er nu i høj grad forsvundet, lyder klinikchefens vurdering.

- På kort sigt har det været en dårlig forretning at flytte Friklinikken, og det er min vurdering, at vi skal meget langt ind i fremtiden, før flytningen økonomisk set giver mening, tilføjer han.

Med til regnestykket hører dog også, at man har sparet på flytningen, idet Friklinikken i Grindsted i dag har en lavere husleje, da man kun råder over en tredejdel af det areal, man havde i Give.