Flytning: Rema 1000's sidste dag i Vestergade

Grindsted: I dag er det sidste åbningsdag for Rema 1000 i Vestergade 13.

Klokken 21.00 i aften lukker brødrene Allan og Bjarne Mortensen butikken på den nuværende adresse, hvor de har drevet butik siden 2000. Den 31. maj åbner de Rema 1000 i den nye bygning på Vestre Boulevard 5.

Klokken 10 i formiddag var der stadig mange kunder i butikken, selv om der ikke var mange varer på hylderne længere. Og mange af dem, der var tilbage, blev solgt til rene spotpriser.

- Det er mærkeligt, at det er sidste dag. Men det skal bare overståes, og det bliver fedt at give den gas med at fylde hylderne op i den nye butik. Så vemodigt er det ikke, vi skal bare videre. Den nye butik er det projekt, som vi har drømt om, siger Bjarne Mortensen.

Han bror, Allan, var gået hjem, da der ikke var mere at lave for ham. Bjarne var i gang med at bestille julevarer til den nye butik, og deres far, Johannes Mortensen, hjalp med at mærke de sidste pakker pålæg ned, som skal væk i dag. Det samme skal brød og mælkeprodukter.

I år bliver der ikke meget pinse for dem, for der skal hele butikken tømmes for de sidste varer og alt inventar skal ud.

- Alle hylderne med konserves og de øvrige ting, der skal med, skal køres hen i den nye butik. Så skal vi have pillet inventaret ned. Der er nogle få nye kølediske, vi tager med. Resten er solgt og det samme er reolerne, fortæller Bjarne Mortensen.

Det er nu ikke kun på den sidste åbningsdag, at brødrenes far hjælper til. Han arbejder i butikken hver dag.