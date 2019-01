Billund Kommune: Danske venner har stor betydning for flygtninges liv i Danmark, men lige nu mangler flere end 10 flygtninge en ven i Billund. Derfor leder Dansk Flygtningehjælp efter frivillige.

- Som frivillig kan du være med til at gøre en stor forskel for flygtninges overskud og troen på fremtiden. En frivillig ven kan både være en hjælpende hånd i hverdagen, men også have en stor betydning for at skabe nye netværk for flygtninge, som kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund og arbejdsmarkedet, udtaler Lone Tinor-Centi i en pressemeddelelse. Hun er chef for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.

Dansk Flygtningehjælp oplever en stor efterspørgsel blandt kommunens flygtninge efter frivillige venner og netværkspersoner. Det er både enlige flygtninge og familier, som søger venner. Derfor kan man som frivillig både melde sig alene eller sammen med sin familie.

Interesserede kan tilmelde sig på flygtning.dk/ven