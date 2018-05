Fly forskrækkede bilist - Lufthavnsvej var spærret efter uheld

En bilist blev forskrækket over et lavtgående fly, hvilket resulterede i et færdselsuheld med flere implicerede. Ingen kom dog noget alvorligt til.

Billund: Lufthavnsvej, som strækker sig mellem Billund Lufthavn og Vandel, var mandag eftermiddag spærret i mere end halvanden time på grund af et færdselsuheld.

Uheldet skete klokken 13.22, hvor en 49-årig mand fra Holbæk på Sjælland kom kørende ad Lufthavnsvej i retning mod lufthavnen. Her blev han overrasket over et fænomen, han tilsyneladende ikke støder på så ofte hjemme på Midtsjælland.

- Han bliver forskrækket over et lavtgående fly, som er på vej til landing. I sin forskrækkelse griber han fat i rattet, så bliver kommer til at styre mod venstre, og han kommer over i den modsatte vejbane, fortæller fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.