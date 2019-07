FlowInMind rykker til nyt fitnesscenter: Tilbyder yoga, hypnose og terapi

- Det er en blanding bestående af yoga og neuroterapi, der er særlig god, hvis man har brug for at få kroppen i gang igen, forklarer Marie Louise Pedersen, der kører sine forløb om mandagen.

- Terapien arbejder med kroppens bindevæv. Det er en måde, hvorpå jeg påvirker cellerne i kroppen til at samarbejde og hjælpe med at hele kroppen, forklarer han.

Poul Erik Pedersen får ét af de to behandlerrum i fitnesscenteret. Her vil han tilbyde kraniosakral terapi.

Hypnoseterapi

Ditte Hjort tilbyder hypnoseterapi.

- Jeg har gennem mit arbejde som fysioterapeut lært, at det ikke er nok kun at fokusere på for eksempel smerte i et knæ. Man skal fokusere på hele kroppen og det mentale, forklarer Ditte Hjort og uddyber:

- Hypnoseterapi er en måde at arbejde med sind og vaner. Vores hoved er en stor computer med en masse programmer, men nogle af programmerne er dårlige for os. Jeg går ind i underbevidstheden, fjerner nogle af de dårlige programmer for at erstatte dem med nogle, der er bedre, forklarer Ditte Hjort.

Vil man vide mere om FlowInMind og deres nye lokaler i Billund, kan man følge dem på Facebook "FlowInMind" eller på deres hjemmeside flowindmind.dk.