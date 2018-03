Flertal i Billund Byråd afviser beboerklage fra Vorbasse

Sagen kort

Frihavnen har gennem en årrække opbygget et underskud. Da regnskabet i denne type boliger over en periode på 10 år skal være i balance, er der varslet huslejestigninger for at udligne dette underskud.I forbindelse med en ombygning har en rampe vist sig at være for stejl for de ældre beboere og dermed ubrugelig. Det er derfor nødvendigt at bygge en ny elevator. Det har medført en ekstra udgift.



Et flertal i voksenudvalget har besluttet at forhøre sig om muligheden for, at ramperne kan blive betegnet som serviceareal i stedet for boligareal, da beboerne dermed vil slippe for den ekstra regning.