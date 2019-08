Flere sportsgrene kommer med i Talent Billund

Projektet har som formål at give sportsentusiaster mulighed for at udvikle sig mere, end de kunne gøre på et almindeligt klubhold. Det sker blandt andet gennem kostvejledning og fælles fysiske træninger.Projektet har fået støtte fra Billund Kommune og Ole Kirks Fond. Derudover er der en egenbetaling fra eleverne. Talent Billund sigter mod, at kommunen har så godt et miljø, at de unge har lyst til at blive i kommunen, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse.

- Det er det, jeg synes, er fedt: At vi kan lave et træningsfællesskab for de små idrætsgrene, som ellers ikke har nogle at træne sammen med, tilføjer han.

Succes er andet end antallet

Antallet på de 90-100 elever er det samme, som man havde sidste år. Direktøren mener dog ikke, at man skal måle projektets succes på antallet af elever.

- Vi skal måle det på den vedholdende, vi oplever ved eleverne, og forældrenes reaktioner. Hvis vi bare målte på antal, kunne vi gå ud i 4., 5., og 6. klasse og rekruttere. Men vi har selv den holdning, at børn skal have lov til at prøve så meget som muligt, så det ville være at gå imod vores egne værdier og al forskning på området. Vi vil hellere have, at de både spiller håndbold, fodbold og måske gymnastik, når de er små. Så er der plads til Talent Billund, når de er blevet ældre og har truffet et valg. At vurdere succes, når vi taler mennesker, på antallet, ville være en trist måde at måle mennesker på, siger Flemming Pedersen.