Flere sponsorer hjælper kulturen på vej i Magion i Grindsted

Grindsted: Magion byder i efteråret på kultur- og eventoplevelser for et bredt publikum. Uanset om man er til dansk pop, orkestermusik, comedy eller foredrag, er der noget at komme efter.

- Vi kan i høj grad takke vores sponsorer i Magion +Partners for at publikum i Magion fortsat kan nyde musik, shows, comedy og foredrag fra de øverste hylder i Danmark. Kulturoplevelser koster - og bliver ikke billigere, fortæller eventmanager i Magion, Mads Søbye Helbo, i en pressemeddelelse.

Flere velvillige sponsorer bidrager til stærkere markedsføring og et økonomisk fundament.

Sponsornetværket tæller i øjeblikket 22 lokale virksomheder, men der er plads til flere virksomheder, der ønsker at støtte kulturlivet og samtidig være en del af Magions fordelsprogram for sponsorer. På sigt er det planen også at udvide med en abonnementsklub for private.

Efterårsprogrammet begynder samtidigt med festugen i Grindsted. Så torsdag 22. august kan man komme til en koncert med Lis Sørensen og Pernille Rosendahl. De to optræder sammen med Danmarks Underholdningsorkester med et program, der forener generationerne i en fælles musikalsk oplevelse.