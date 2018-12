Flere julegaver er stjålet fra villa

Grindsted: Indkøbte, indpakkede julegaver klar til at glæde familie og venner med, når det bliver juleaften, er blevet stjålet fra en villa på Sønderhedevej i Grindsted. Hvor mange, der blev stjålet, fremgår ikke af politiets døgnrapport, men to af dem blev efterfølgende fundet efterladt - formentlig tabt - i haven uden for huset.

Der er også blevet stjålet en bærbar pc af mærket Lenovo fra stedet. Indbruddet er sket ved at opbryde et stuevindue med et koben, og det er sket mellem fredag klokken 14 og søndag klokken 17.50. Ifølge vagthavende ved Sydøstjyllands Politi sker det indimellem, at der bliver stjålet indpakkede julegaver, og det er en rigtig trist oplevelse for dem, det går ud over - ikke mindst fordi de har lagt tid og kræfter i det.