Flere familier end ventet søger ny vægtklinik

51 børn er i de seneste otte måneder blevet tilknyttet vægtklinikken i Grindsted. Det er flere end ventet, for overvægt er stadig et tabubelagt emne, der kan være svært at få taget hul på.

Indtil videre er 40 procent af børnene gået ned i vægt, mens 45 procent oplever, at deres vægt står stille. Det resultat er Marianne Gaardbo Pedersen godt tilfreds med, og hun vil gerne have fat i børnene så tidligt som muligt:

- Mange har prøvet adskillige slankekure, og så har de taget på igen bagefter, og vi oplever, at mange bærer rundt på skyld og skam og overbevisningen om at "det er også bare mig, der er noget galt med", men noget af det går væk, når vi taler om overvægt som en sygdom på lige fod med sukkersyge, forklarer Marianne Gaardbo Pedersen.

- Vi havde ikke forventet, at der kom så mange allerede - det er flere, end vi havde regnet med, siger sundhedsplejerske Marianne Gaardbo Pedersen - for overvægt er nemlig stadig et tabu.

Vægtklinikken henvender sig til børn og unge i alderen fra tre til 17 år. Der er lige nu to børn før skolealderen, mens resten af børnene er fordelt på alle klassetrin.Efter første besøg kommer barnet og familien til løbende kontrol, hvor barnet bliver målt, vejet og får kontrolleret blodtryk. De fleste børn bliver henvist til klinikken af sundhedsplejerskerne, der kommer på skolerne i 0.,1.,3. og 8. klasse, men flere familier har også selv henvendt sig til klinikken. Der er ikke noget loft for, hvor mange klinikken tager imod. Den vil tilgodese det behov, der er.

Begrænsede søde sager

Ved det første besøg på vægtklinikken bliver barnet målt og vejet, og familien bliver stillet en masse spørgsmål om, hvad der bliver spist og drukket i løbet af dagen, hvor meget skærmtid og motion, der er på programmet, og hvor mange timers søvn, man får.

Især sundhedsplejerskenes anbefaling om to timers daglig skærmtid uanset alder kan få de unge til at spærre øjnene op.

- Mange unge kan slet ikke forestille sig ikke at have deres telefon tæt på hele tiden, men vi anbefaler at lave noget andet, være aktiv eller læse en bog, siger Marianne Gaardbo Pedersen.

Dertil handler det for de fleste om at skære betydeligt ned på søde drikke og andre søde sager.

- Når de kommer her første gang, får de et billede med hjem, der passer til deres aldersgruppe. Fra det billede må de vælge to ting på én uge for eksempel en sodavand og et stykke kage, forklarer Marianne Gaardbo Pedersen. Også resten af familien får et billede med hjem, der passer til deres alder og køn. Det er nemlig vigtigt, at hele familien deltager, så der ikke bliver gjort forskel.