Flere elever på Hejnsvig Skole får lov at spille skoleskak

Hejnsvig: I det nye skoleår får endnu flere elever på Hejnsvig Skole lov til at spille skoleskak. Skolen udvider nemlig skoleskak til også at omfatte 5. og 6. klasse på skolen.

- Tidligere er børnene blevet introduceret for det i børnehaveklassen, og så har de haft en lektion om ugen indtil 4. klasse, men nu udvider vi det til 6. klasse, siger skoleleder Steen Møller, der oplever, at skoleskak giver gode læringsmuligheder for både dem, der er fagligt stærke, men også for de elever med udfordringer.

- Skoleskak kan bare noget. Det styrker børnenes kompetencer indenfor for eksempel koncentration og matematiske evner, siger Steen Møller, der i de seneste år har fået en del lærere uddannet ved Dansk Skoleskak, så de er klædt på til at undervise børnene.