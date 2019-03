Flere elever i 1.g på gymnasierne i Grindsted efter sommerferien

Grindsted: Mange steder i landet har de mindre gymnasieuddannelser udfordringer med at konkurrere mod de større byer om eleverne, men i Grindsted tyder noget på, at udviklingen foreløbig er bremset.

Hos hendes kollega på Erhvervsgymnasiet Grindsted kan direktør Jesper Dahlmann se en tilsvarende kurve på sine gymnasieuddannelser HHX og HTX samt 'hybriden' mellem håndværk og boglig, EUX.

- På alle tre uddannelser får vi marginalt flere elever end sidste år, som dog heller ikke er nok til flere klasser af den grund, siger han.

Den primære fremgang er foreløbig kommet på HHX, da der er tilmeldt 51 elever, som svarer til 6-7 flere, end da den nuværende første årgang startede.

På den tekniske gymnasieuddannelse HTX er optaget steget med et par stykker, men vel at mærke kun op til 16 elever, som langt fra er nok til at være 'rentabelt'.

- Det er jo et dilemma i et område som vores, for vi føler os forpligtede til at oprette holdet og ikke bare afvise dem, selvom det ikke i sig selv giver en strålende økonomi, siger Jesper Dahlmann.

Ifølge ham bør politikerne i højere grad være villige til at give mere i tilskud pr. elev i de tyndere befolkede områder, hvis de reelt ønsker at bevare udbuddet i hele landet.

- Men som udgangspunkt er jeg trods alt godt tilfreds med enhver forbedring i forhold til sidste år, selvom det jo ikke er prangende tal, siger han.