Billund Kommune: Når elever fra Tronsøskolen skal vælge deres videre vej i uddannelsessystemet, så er det ikke længere gymnasieuddannelserne, der oplever størst søgning. De aftager 34 procent af eleverne, mens erhvervsuddannelserne er blevet søgt af 40 procent.

- Det er vi pavestolte af. Tallet ligger langt over landsgennemsnittet, og det er langt mere end Folketingets estimat, siger uddannelsesvejleder på Tronsøskolen, Boye Skov Lauritzen, der tidligere har arbejdet som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

- Her kender jeg mange af de drenge, jeg arbejdede med i folkeskoleregi, og jeg kan se, at de smiler og har det godt, fordi de laver noget, der interesserer dem, siger Boye Skov Lauritzen, der vurderer, at det gør dem langt mere modtagelige for teoretisk undervisning - og så begynder det at ligne noget, for erhvervslivet efterspørger nemlig dygtige lærlinge og lærlinge, der vil noget ifølge Boye Skov Lauritzen.

Sidste år valgte 38 procent af eleverne erhvervsuddannelserne, men den lille fremgang er meget væsentlig, vurderer Boye Skov Lauritzen:

- Vi bliver bombarderet med, at der mangler lærlinge, og derfor er det vigtigt ikke kun at gøre børnene, men også deres forældre, opmærksomme på, at der er rigtig gode muligheder, for mor vil stadig helst have, at det er den røde studenterhue, der kommer på, siger Boye Skov Lauritzen.