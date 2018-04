Flere af Billunds unge kvinders mistrives

Et stigende antal unge kvinder føler sig stressede og pressede, og det får politikerne til at se på, om det er de rigtige tilbud, Billund Kommune har.

Data herfra viser, at næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 24 år kæmper med dårligt mentalt helbred. Det er en stigning i antallet siden 2010, hvor det kun var cirka hver sjette, der havde disse udfordringer. Desuden er det mere end hver tredje af de unge kvinder, som ofte føler sig presset og stresset. Det er tal, der kalder på panderynker i unge- og kulturudvalget, der netop er blevet præsenteret for tallene.

Andelen af unge kvinder 16-24 år med dårligt mentalt helbred er fra 2010 til 2017 steget fra 16 til 23 procent.36 procent føler sig stressede,og 26 procent synes, at deres selvværd er lavt. For den unge mænds vedkommende er tallene lavere. Her er andelen med et dårligt mentalt helbred i perioden steget fra otte til 12 procent. Kun 17 procent af mændene føler sig stressede, og 11 procent har et lavt selvværd.

De rigtige tilbud?

Billund Kommune har en række tilbud, som for eksempel Huset for psykisk sårbare, Horisont, som har mentorer, der kan hjælpe videre mod uddannelse eller arbejde, Focus, der hjælper de stressramte samt UU-vejledning og på campus muligheden for at blive henvist til samtaler med en psykolog.

Desuden har Billund Kommune et tæt samarbejde med Headspace, hvor man kan komme ind fra gaden og få en snak med en voksen eller en anden ung - uden at det bliver skrevet ned nogen steder.

Ifølge Sundhedsstyrelsens projekt "Mental sundhed" lægger de unge selv vægt på, at hjælpen skal være tilgængelig der, hvor de selv færdes. De peger også på, at de har brug for fællesskaber, de kan føle sig trygge i og for voksne, der virkelig vil dem det bedste.

Flere unge mænd mistrives også, men det er især unge kvinder, der mærker et pres fra en samfundsudvikling, der går hurtigt med høje krav om omstillingsparathed og effektivitet.