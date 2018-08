Flemmings ide til liv i bymidten: Bokseklubben rykker ned på Torvet i august

Sagen kort

I midten af juli kunne man i dette medie læse en række artikler omkring fremtiden for Grindsteds bymidte - blandt andet at byrådet har sat penge af, så Billund Kommune kan få en plan for bymidte. Det affødte en del debat om både bymidten og de to tomme bygninger, som Aldi og Rema 1000 har forladt.I den anledning skrev Flemming Tiro Lund et facebookopslag, hvor han opfordrede folk til at tale positivt om Grindsted og også fremkom med om et tættere samarbejde mellem by og foreninger.