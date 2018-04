Flasketyve blev set løbe fra Zleep Hotel i Billund

Billund: To store sorte poser med pantflasker ved Zleep Hotel nær Billund Lufthavn i Billund var tilsyneladende lige det, som to mænd på stedet havde brug for.

De, som af anmelder beskrives som to mænd på cirka 30 år var ikke just klædt på til lejligheden. Den ene var iført læderjakke og røde træningsbukser, og den den anden bar en hvid træningstrøje. De to blev set løbe fra stedet med en pose hver ind i en skov. De blev spottet natten til søndag klokken lidt over 2 af anmelder og blev ikke fundet igen.