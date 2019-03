Fitting Landsbyferie vil bygge et nyt vandrehjem

- Vi ligger lige på vandreruten langs Hærvejen og på kyst-til-kyst-ruten, og vi ved, at der er flere og flere, som vandrer, fortæller Karsten Knudsen, ejer af Fitting Landsbyferie, om baggrunden for udvidelsen.

På stedet er der i forvejen 10 ferielejligheder, men de kan blive suppleret med et vandrehjem, så endnu flere kan overnatte i Fitting. Helt konkret er planen at nedrive den eksisterende staldbygning og maskinhus og i stedet etablere et vandrehjem med otte værelser. Der skal desuden laves et grønt og rekreativt område.

Low cost-værelser

Med mange vandrere, der lægger vejen forbi, har det vist sig nødvendigt med nogle mindre værelser.

- De lejligheder, vi har i forvejen, er til seks personer, så de egner sig ikke rigtigt til vandrerne, som ofte går alene eller to og to. Derfor kunne vi godt tænke os at lave nogle low cost-værelser. De skal være billigere end de andre værelser. Der skal være en seng og et badeværelse, og så skal man kunne gå op og spise et fælles sted, siger Karsten Knudsen, der også oplever at få besøg af andre typer af mennesker end dem, der vandrer op og ned ad Hærvejen.

- Det vil også være anvendeligt for håndværkere. Vores andre værelser bliver også brugt til håndværkere, men hvis de skal være her i flere måneder, og de bor seks personer sammen, kan det godt blive trangt. Det kan være, at nogle gerne vil kunne lukke deres egen dør, siger han.