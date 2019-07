FirstFarms A/S køber større landbrug i Slovakiet

Billund: Landbrugsvirksomheden FirstFarms A/S har købt et større landbrug i Slovakiet og opjusterer forventninger til årets resultat.

Det oplyser virksomheden i en børsmeddelelse.

Virksomheden har købt Hospoda Invest A/S, der ejer et slovakisk landbrug med 2.300 søer med en årlig produktion af 75.000 grise, hvoraf 40-45.000 sælges som smågrise og 30-35.000 som slagtesvin. Produktionsanlæggene er af høj kvalitet, og produktionsresultaterne har i en årrække været meget tilfredsstillende, lyder det i meddelelsen.

- Med købet af Hospoda Invest A/S underbygger vi vores ambitiøse vækststrategi vedrørende investeringer i - og drift af - bæredygtige landbrug i Østeuropa. Vi forventer tillige, at der vil være betydelige synergieffekter i forhold til FirstFarms' svineproduktion i Ungarn samt den eksisterende planteproduktion i Slovakiet, udtaler adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard i pressemeddelelsen.

Prisen for løbet er 185,7 millioner kroner. Med købet opjusterer FirstFarms forventningerne for året for til driftsresultatet til 30-35 millioner kroner mod et tidligere udmeldt driftsresultat på 25-30 millioner kroner.

FirstFarms er et Billund-baseret børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Samlet driver FirstFarms nu 19.500 hektar landbrugsjord, hvoraf cirka 8.500 hektar er ejet. Virksomheden har 4.800 søer, som fravænner 160.000 smågrise, og der sælges 100.000 slagtesvin om året. Mælkeproduktionen består af 2.500 køer med opdræt, som leverer 25 millioner kg mælk om året.