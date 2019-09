Fire søskende tager til Vestre Skoles jubilæum: Søster tager turen fra Californien

- Jeg tror, vi har det på samme måde. At det er sjovt at gense folk, og som regel falder man også tilbage i de roller, som man havde dengang, siger Tonni Juul Pedersen, der også har to brødre i Grindsted, der skal med.

Sådan har 45-årige Tonni Juul Pedersen det med gamle klassefester og reunions, og han glæder sig til endnu en af slagsen, når Vestre Skole i weekenden fejrer 50 års jubilæum. Hans tre søskende er også blandt deltagerne, når der skal være fest i Magion - heriblandt hans søster, der bor i Long Beach i Californien. Hun vender næsen hjemad for en weekendstund.

Grindsted: Det er altid sjovt at vende tilbage i tiden. Til venskaberne, rollerne, der var, de sjove stunder, og klassen man gik i - klassen, der ikke kunne undgå at forme ens første år.

De fire søskende, Tonni, 45, Henrik, 48, Torben, 50, og Helle, 52, er klar til fest, når Vestre Skole fejrer sit 50 års jubilæum i den kommende weekend.Fredag er der fest for elever og forældre på skolen, mens der lørdag er reception for offentligheden, gamle elever og personale. Lørdag aften er der fest i Magion med 710 deltagere.

14 fra klassen

Tonni Juul Pedersen ved, at der er tilmeldt over 14 - altså over halvdelen af den klasse, han gik i og gik ud af i 1989.

I dag er han 45 år og indehaver af Danhostel i Grindsted. Han bor i Vestbyen, og hans tre sønner går - som han - på Vestre Skole.

- Det ville være forkert for mig at sende mine børn andre steder hen. Det er vores skole, og der er lærere på skolen, som jeg også havde. Jeg tror, vi har valgt, som vi har, fordi det er en skole, der generelt fungerer rimeligt, siger Tonni Juul Pedersen, der gerne vil være med til at fejre jubilæet.

- Det var her, vi blev støbt med hinanden, og hvor vi blev til dem, vi er, siger Tonni Juul Pedersen,