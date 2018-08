Ide om nyt kultur- og ungehus

Ideen med at skabe et nyt kultur- og ungdomshus er at styrke ungdomsmiljøet i kommunen, hvor de unge i dag ikke har et decideret værested.Samtidig skal det gøre Grindsted mere attraktivt som ungdomsuddannelsesby i kampen mod Vejle, Varde, Vejen og Esbjerg.



Det professionelle spillested skal sikre, at byen kan tiltrække flere interessante koncerter, forestillinger og foredrag.



Det er allerede planlagt, at musikcentralen skal renoveres. Kommer ideen på finansloven og får støtte fra staten, kan byen måske i stedet se frem til et unik ungdomskulturhus.



Anni Matthiesen håbede, at man få støtte på 10 millioner kroner fra staten på finansloven for 2019. Nu er der stillet forslag om at støtte projektet med otte millioner kroner.