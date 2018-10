Filskovs naturperler skal frem i lyset

Vidste du, at man kan kigge fugle ved Hjortlund Sø eller besøge en mergelgrav inde i Filskov? Begge dele er blevet trukket frem i lyset af et projekt, hvor frivillige har arbejdet sammen med Billund Kommune.

Filskov: En fuglekiggerplads ved Hortlund Sø, hængekøjer langs cykelstien "Den skæve bane" og et siddeplateau ved mergelgraven i Filskov - det er alt sammen noget af det, man snart kan opleve i Filskov. En arbejdsgruppe af frivillige har sammen med Bilund Kommune og arkitektfirmaet Gustin arbejdet på at gøre mere natur tilgængelig for folk på gåben eller cykel.

Ved Hjortlund Sø, som ligger tæt ved jordbærboden, men blot på den anden side af Tingvejen, kan man studere fuglelivet. Her er skabt en lille forhøjning, så man nemmere kan få kig til fuglene. Bliver man forpustet på cykelturen, kan man slappe af i en af de nye hængekøjer ved cykelstien Den skæve bane. Mergelgravene nedenfor Engdraget og Åbrinken kan man også komme tæt på nu, efter at der er er bygget et mindre plateau her. Der er også anlagt en sti, så man kan komme rundt om mergelgravene i en kørestol. Nede ved åen er der også bygget en platform, så man kan komme helt tæt på naturen der.

Længere ud ad Blåhøjvej fortæller en landskabsskulptur sin egen del af historien om den engelske flyver, som styrtede ned her for 75 år siden.