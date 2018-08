For femte år i træk samles der i Filskov ind til Kræftens Bekæmpelse via arrangementet Stafet For Livet.

Filskov: Siden første lokale udgave i 2014 har Stafet For Livet i Billund Kommune hver gang foregået ved Filskov Stadion, og sådan bliver det også i år, når det går løs 1.-2. september.

Sidste år mødte omkring 700 motiverede deltagere op til stafetten, og noget lignende håber lokalformand Niels Pedersen kan gentage sig i 2018-udgaven, selvom det nuværende deltagerantal kun ligger på godt 100.

- Jeg er ret fortrøstningsfuld, for det været sådan hvert år, at tilmeldingerne står helt stille i sommerferien. I løbet af denne uge er jeg dog sikker på, at det kommer til at galopere fremad, siger Niels Pedersen, som selv har været formand gennem alle udgaverne.

Noget af optimismen har han også i, at der allerede er tilmeldt 18 hold, og dermed mangler kun ét hold for at tangere sidste års antal.

- Jeg tror, vi lander på 22-24 hold, for jeg kender til flere, som har sagt ja uden at melde sig officielt til endnu, og jo flere hold, des flere deltagere, siger han og slår fast:

- Havde vi kun haft 10 tilmeldte hold nu, ville jeg blive nervøs, men slet ikke, når vi er oppe på 18.