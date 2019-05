Filskov får 770.000 kroner til nyt aktivitetsområde

Byen blev årets landsby i 2003, og i 2013 viste byen igen, hvad den kunne med sin fælleskabstanke. 13 investorer købte den lokale kro, for at sikre dens overlevelse.

Uden penge når man ikke langt, og klubben gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at søge fonde til projektet.

- Vi manglede nogle rekreationsområder til at supplere alt det liv. Derfor ville vi gerne have nogle shelters, bålhytter og en legeplads, siger formanden i en pressemeddelelse.

Godt hjulpet

- Vi blev hurtigt klar over, at det var en meget stor opgave for os. Vi kontaktede derfor Aktiv Fundraising. Der er gået under et år, fra vi havde vores første møde, til vi stod med tilsagn fra 4 store fonde, om at de vil støtte projektet med 770.000 kroner, siger Tommy Christensen.

Han roser Aktiv Fundraising for, at klubben på intet tidspunkt har været nødt til at gå på kompromis.

- Aktiv Fundraising har forstået at inddrage os i lige netop det omfang vi ønskede, og havde mulighed for, så jeg vil faktisk sige, at det tværtimod har hjulpet os til at styrke vores "selvejende" tænkemåde, siger Tommy Christensen.

Projektet er støttet af LAG Vejen-Billund, Friluftsrådet, Sydbank Fonden og Landdistriktspuljen i Billund Kommune.

Den lokale leverandør; Aktiv Leg i Hejnsvig, har fået ordren på alt materiel, og det forventes at området står færdigt og klar til brug hen mod slutningen af 2019.