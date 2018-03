Filskov Friskole opfører Astrid Lindgren

De mindste klasser arbejder med drama og under avisens besøg blev der øvet på livet løs på et stykke med Pippi Langstrømpe med deres lærer og Johan Andersen bag klaveret i hjørnet i Multirummet.

Skoleblog fra emneugen

Eleverne opfører stykkerne torsdag aften for forældrene og stykkerne bliver spillet to gange, så forældrene kan nå at se alle stykker.

- Eleverne har været med i hele processen fra manuskriptet over rollerne til fremstilling af rekvisitter. De ældste elever har kunnet vælge om de ville hjælpe de små elever, arbejde med presse eller bage kager, fortæller Tine Pedersen, der er lærer i overbygningen.

- Vi laver for første gang en skoleblog fra emneugen. Der er indlæg med små videoer hver dag, så alle forældre kan følge med i, hvad deres børn laver, fortæller Tine Pedersen.

I skolekøkkenet var der en liflig duft af kager. Det var overbygningen, der var i gang med at bage muffins, hindbærsnitter og cookies til den store festlige - og eventyrlige - afslutning torsdag aften.

- Jeg har valgt at bage fordi jeg elsker at bage derhjemme. Her får man lov til at bage kager, som man kan dele med andre. Og jeg kan godt lade være med at spise dem, siger Kristoffer Gadegaard Klit på 14 år, der er ved at tage en ny portion kager ud af ovnen.

Kagerne bliver sammen med kaffe og saftevand solgt til afslutningsfesten.