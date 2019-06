Filskov Fodboldgolf Klub inviterer til Filskov Kro Open

Søndag den 23. juni står der både fodboldgolf og sankthansfest på menuen ved det prægtige fodboldgolfanlæg i Filskov, når den lokale fodboldgolfklub byder ind til Filskov Open.

FILSKOV: I 2016 kunne Louise og Bent Sandfeld indvi deres helt egen fodboldgolfanlæg ved kroen i Filskov. Et anlæg der består af to baner på hver 18 huller, en såkaldt Fun-bane målrettet familier samt en Premium-bane, der henvender sig til folk med en vis flair for fodboldgolf og ikke mindst til de professionelle fodboldgolfere. Sidenhen er der blevet afholdt en lang række mesteskaber og stævner på banen, heriblandt VM i 2017, og i dag betragtes banen af kendere som den bedste i Danmark. Filskov Fodboldklub har da også leveret både danmarks- og europamestre, så der er på alle parametre tale om en topklub med et helt eminent fodboldgolfanlæg. Og netop dette imponerende fodboldgolfanlæg lægger søndag den 23. juni græs til Filskov Kro Open, der udgør 3. runde på DFGF Touren her i 2019. Her spilles der i A og B-rækker hos både damer og herrer, og spillerne kan her hente gode ranglistepoints til kontoen, der gøres endeligt op senere på året, når samtlige seks runder er gennemført.v

Flotte præmier støttet af lokale sponsorer Det er Dansk Fodboldgolf Forening (DFGF), der står som arrangør af Filskov Kro Open, mens den lokale fodboldgolfklub i Filskov hjælper til med det praktiske - og frem for alt lægger anlæg til. - Der er tilmeldt 70 spillere fordelt på de fire rækker, og det er en rigtig flot opbakning. Vi har også en rigtig fin opbakning fra lokale sponsorer, som sammen med Filskov Foldboldgolf Klub har fundet midler til en masse fine præmier. Vi får et kæmpe sponsorpræmiebord, hvor der er velassorterede købmandskurve til bedste runder, hole in one og rookie-spillerne. Vi har valgt at gøre lidt mere ud af præmierne i år, for folk har vist efterhånden fået nok af sportstasker og drikkedunke, siger Tommy Christensen fra Filskov Fodboldgolf Klub.

Sankthansfest og underholdning for børnene Udover at invitere til en god dag med en masse lækker fodboldgolf, har fodboldgolfklubben også allieret sig med Filskov Kro, og her vil Louise fra kroen sørge for et hyggeligt sankthansarrangement og underholdning til børnene. - Vi har strikket programmet således sammen, at samtlige fire grupper har pause klokken 13.30, og her vil der så blive afholdt en hyggelig sankthansfest, hvor man kan hygge sig sammen, fortæller Tommy Christensen. Han opfordrer folk til at kigge forbi denne søndag til Filskov Kro Open. Dels kan man jo få et kig på de hersens fodboldgolfspillere, og dels kan man blive en del af hyggen på denne sankthansdag. Man kan købe både mad og drikke, og der vil være gratis snobrød til børnene, så der er på alle måder lagt op til en hyggelig dag for hele familien - både for dem der er til fodboldgolf og for dem, der bare vil hygge sig.