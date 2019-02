Filbert sælger ud: Mangler du en billig vaskemaskine?

Grindsted: Henning Filbert, som for nylig købte ejendomme i Grindsted for millioner, er nu i gang med at sætte de første lejligheder i stand. I den forbindelse er der en del hårde hvidevarer, der skal skiftes ud. De er billigt til salg, oplyser firmaet på en nyoprettet facebookside.

Det drejer sig om brugte vaskemaskiner, køle/fryseskabe, opvaskemaskiner, emhætter og komfurer til priser mellem 100 og 400 kroner.

- Vi kan jo ikke sætte brugte hvidevarer ind i en lejlighed, vi sætter i stand. Det er ikke, fordi tingene er af dårlig kvalitet, de er bare brugt og kan måske gøre gavn i en kolonihave eller et sommerhus, siger Casper Søgaard fra Filbert Group.

Er nogen interesseret, kan man ringe til ham på nummer 26829284 og aftale nærmere om afhentning i Jernbanegade 4, Grindsted.