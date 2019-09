Det britiske rejseselskab Thomas Cook skulle mandag morgen have fløjet danske feriegæster til Cypern. I stedet for en ferie har de fået en lang næse, da selskabet natten til mandag gik konkurs, hvorfor driften blev indstillet.

Billund: Konkursen i det britiske rejseselskab Thomas Cook har også konsekvenser i Billund, hvor en gruppe ferieklare mennesker mandag morgen fik en lang næse ved ankomsten til lufthavnen.

- Lige nu betyder det for os, at den flyver, som skulle have været afsted mandag morgen klokken 7.15 til Cypern, blev aflyst. Det er det eneste, vi ved, fortæller lufthavnsdirektør Jan Hessellund mandag morgen.

Det var omkring klokken 3 natten mellem søndag og mandag, at det britiske selskab måtte erkende, at det ikke er muligt at fortsætte driften.

Thomas Cook ejer blandt andet rejseselskabet Spies, som derfor fik travlt med at informere de gæster, der skulle på ferie, at de ikke behøver ulejlige sig med at tage i lufthavnen.

- Spies gav besked fra morgenstunden, så jeg tænker, at de fleste gæster nåede at få besked, inden de kom ud til os, men der er altså en hel flyver af mennesker, som skulle have været på ferie, men som ikke er kommet det, siger Jan Hessellund.