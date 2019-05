Fik 20.000 kroner af fond: Spejderne i Sdr. Omme har fået nye kanoer

Sdr. Omme: I 2018 indsendte spejderne i Sdr. Omme en ansøgning til Sydbanks Fond om økonomisk støtte til køb af kanoer. Fonden bevilligede 20.000 kroner, og derfor har spejderne nu købt otte nye kanoer med dertilhørende kanotrailer.

Det skriver Sydbank i en pressemeddelelse.

Checken blev tirsdag aften overrakt af filialchef i Sydbank i Grindsted, Bruno Jochumsen. Det var blandt andet på hans anbefaling, at støtten tilfaldt spejderne.

- På den måde kan vi sige tak for den flotte og stigende kundeopbakning i området, lyder det i pressemeddelelsen.

Ud over Sydbanks Fond har DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) støttet spejderne med 63.800 kroner. Bevillingerne sker i kølvandet på, at spejderne sidste lørdag indviede en ny spejderhytte, "Sdr. Omme Naturrum". Hytten er resultatet af et stort frivilligt engagement og kontante tilskud.

Ifølge Sydbank glæder spejderne i byen sig til at tage de nye kanoer i brug på Sdr. Omme Å. I alt vil cirka 100 spejdere få glæde af kanoerne.