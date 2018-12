Fibernet er på vej til Filskovs opland

Med støtte på 3,27 millioner kroner fra statens bredbåndspulje, kan 98 adresser i Filskovs opland se frem til at få hurtigere internet.

Filskov: Beboerne på 98 adresser omkring Filskov kan i løbet af det kommende år se frem til at få installeret fibernet. De 98 adresser er nemlig blevet tilgodeset med 3,27 millioner kroner i støtte fra statens bredbåndspulje. Da Billund Kommune desuden bidrager med 282.000 kroner, kan hver husstand nøjes med at betale 5000 kroner for at få installeret fibernet. - Det er meget tiltrængt. Der er mange i området, som ikke har ordentlig mobildækning, og så kan de heller ikke komme på internettet via 4G, siger Torben Fasterholdt, som har stået i spidsen for gruppen, som har søgt om tilskuddet. Han er glad for, at den megen arbejde bærer frugt. - Vi havde da satset og håbet på det, for vi har brugt meget tid på det og gjort alt for at få så mange som muligt med, siger han.

Fakta I alt vil 4602 husstande modtage mere end 108 millioner kroner til at få bedre bredbånd.



I "Filskov opland" er kan beboerne på de 98 adresser glæde sig over, at hver husstand bliver støttet med cirka 34.000 kroner. Det betyder, at hver husstand selv skal betale omkring 5000 kroner for at få installeret fibernet.



De 98 adresser vil efter planen have fået fibernet i løbet af september 2019.

15 sagde nej I alt 113 adresser i området er blevet opfordret til at deltage. Af dem var der blot 15, som valgte at takke nej og stå udenfor. - Det kan være, at de ikke rigtigt bruger internettet alligevel, eller at det, de har, er fint nok. Men hvis nogle ældre ved, at de skal sælge deres hus i løbet af eksempelvis fem år, har de sagt ja til det, for ellers bliver det sværere at sælge. Det er noget, man kigger på, når man køber hus på landet, siger Torben Fasterholdt. De 98 adresser bliver beskrevet som "Filskov opland", selvom et par stykker ligger på den anden side af kommunegrænsen. - Der er et par enkelte adresser, som ligger i Ikast-Brande Kommune, men det er kun nogle få. Hvis det skal give mening, skal vi ikke efterlade to huse ude i ingenting, fordi de ikke hører med til noget, siger Torben Fasterholdt.

Danmark i balance Det er primært adresser i landområder, der har fået gavn af støtte fra bredbåndspuljen, og det er helt bevidst, forklarer klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). - Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i sommer puljen mere mod tyndt befolkede områder, og det ser klart ud til at have virket, siger ministeren i en pressemeddelelse.