Grindsted: Sidste år blev publikum taget med storm, da Hans Henning Johansen og Per Weile Bak gav koncert i forbindelse med festugen. Duoen Hans Henning & Bak var populære, og festugearrangørerne fik mange tilkendegivelser på, at dem må vi da gerne få til at spille igen. Og sådan bliver det.

For onsdag 28. august byder Grindsted Musikforening igen på den populære duo, der er blevet en trio, idet Kirsten Lund Jensen vil komplementere dem med fløjtespil.

Hans Henning har mere end 40 års erfaring i musikbranchen som sanger, guitarist og komponist. Han spiller både egne numre kombineret med et stort repertoire fra country-, pop- og folk-genren. Hans Henning er særlig kendt fra bandet Rattlesnakes, med hvilket han har udgivet tre albums.