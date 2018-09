Fest på erhvervsgymnasiet sluttede med hærværk: - Jeg er rigtig træt af, at det sker

En borger i Grindsted blev i forlængelse af en skolefest i fredags på Erhvervsgymnasiet Grindsted udsat for hærværk på sin grund. Det har fået ledelsen til at skride ind med en løftet pegefinger over for eleverne.

- Jeg lukker ikke for festerne på denne baggrund, men jeg har fortalt eleverne, at de skal være klar over, at hvis de ikke selv kan holde justits med festerne, og hvis dette bliver dagligdag, er jeg nødt til at gribe ind, siger Jesper Dahlmann.

Jesper Dahlmann har over for eleverne gjort det klart, at en sådan opførsel ikke er acceptabel, og at det kan få konsekvenser, hvis det gentager sig.

Grindsted: Det fik et lidt kedeligt efterspil, da den traditionelle infofest fredag aften fandt sted på Erhvervsgymnasiet i Grindsted. Da festen sluttede, bevægede en større gruppe af unge festdeltagere sig i retning mod midtbyen, og på Frederiksberg Allé besluttede nogle af dem sig for at gå ind i en privat have og ødelægge en trampolin.

Brev fra ministeren

Til festen kunne alle eleverne medbringe en gæst udefra. Derfor behøver det ikke nødvendigvis være elever, der har deres daglige gang på skolen, som står bag episoden, og da den i øvrigt fandt sted uden for skolens område, kunne skolen med en vis ret sige, at sagen ikke vedrører den. Sådan ser direktøren dog ikke på det.

- Dybest set har det måske ikke noget med os at gøre, men jeg er rigtig træt af, at det sker, for jeg ved udmærket godt, hvordan udlægningen bliver: At det er skolen, som har et problem, siger Jesper Dahlmann, som blot få dage forinden fik et godt argument for at blande sig i sagen, selvom den ikke fandt sted på skolens område.

- Tilfældigvis kom der i sidste uge et brev fra ministeren i forlængelse af, at der i Nordsjælland er blevet holdt såkaldte puttefester. I det brev blev det præciseret, at hvis man oplever, at der uden for skolen foregår noget, som påvirker miljøet på skolen, er man forpligtet til at gribe ind, siger Jesper Dahlmann.