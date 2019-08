Fest, farver og Family Run: -jo længere tid det tager, jo længere tid har vi at hygge os i

For anden gang blev der afholdt det farverige Family Run i Billund -et løb hvor det ikke kun er tiden, der betyder noget.

- Løbet er sjovt, for man får lov til at skabe sig tosset og blive barn igen, sagde Pernille Olsen.

Hygge i centrum

De to familier var begge mødt op i de obligatoriske hvide t-shirts, men også tylskørt og blomsterkæder. Det var bestemt ikke første gang, at familierne deltog i farverige løb.

- Det er anden gang, vi er i Billund, og vi har deltaget til Color Run to gange, fortalte Rie Køppen, der ikke udelukkede, at det kunne blive sidste gang, de to familier ville deltage i Billund.

- Der var næsten ingen farver sidste år, så vi håber, der kommer meget mere af det, ellers bliver det nok sidste gang, vi deltager her, sagde Rie.

Men farve eller ej, så skulle der hygges så meget som muligt og løbes så lidt som muligt.

- Jeg plejer at sige, at jo længere tid det tager, jo længere tid har vi at hygge os i, sagde Pernille Olsen med et smil.