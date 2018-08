Ferrarier besøger Legoland

Billund: Der bliver der fart over feltet, når 30 Ferrarier indtager Legoland til Ferrari Days 18. og 19. august. Her får gæsterne en unik mulighed for at komme helt tæt på de røde superbiler, deltage i konkurrencer og støtte velgørenhed.

Helt ekstraordinært gæster racerkøreren Mikkel Mac også eventen med den Ferrari, han havde med til racerløbet Le Mans.

- Vi ser frem til for tredje gang at holde Ferrari Days i Legoland. Det bliver rødt, hurtigt og en oplevelse for gæsterne og især børnene, når de 30 Ferrarier og racerkøreren Mikkel Mac besøger os. Det er en mulighed for vores gæster til at opleve de flotte biler på nært hold og ikke mindst deltage i sjove konkurrencer med seje præmier, siger Pernille H. Steffensen, Event Manager i Legoland, via en pressemeddelelse.

Både lørdag og søndag vil der kl. 11.30 og 17 være parade gennem det meste af parken med de 30 biler. Flere heldige gæster vil begge dage kunne vinde en plads i en bilerne under paraden.