Fem steder bliver byggegrundene billigere i Billund Kommune

K havde håbet på mere

Konservative havde gerne set, at priserne i alle tilfælde blev justeret ned til den vurdering, der var kommet fra den uvildige mægler, men i en række tilfælde kommer priserne til at stå ved magt.

- Argumentationen var, at der inden for den seneste tid er solgt grunde i de områder, og at det viser, at man kan sælge dem til den pris, de står til. Det kan der nogle steder være noget om, for i Rehbæksparken i Sdr. Omme har priserne fået en justering, så de har et niveau, der gør, at de kan sælges. Derfor er det fair nok, at de ikke bliver justeret ned igen. Men andre steder er der ikke blevet solgt nogle grunde i fem-otte år, og fordi der så pludselig bliver solgt en grund, er det argumentet for, at man ikke vil justere prisen, siger Allan Munk Nielsen (K).

Grundene, som bliver justeret, er udbudt til mellem 180.000 og 330.000 kroner stykket. Hvor meget de bliver sat ned i pris, er imidlertid svært at vurdere, forklarer borgmesteren.

- Det er ikke let at sætte tal på, hvor meget de falder. Der er sat nogle principper ind i forhold til ejendomsmæglervurderingerne. Men grundene bliver billigere. Især i Sdr. Omme bliver det væsentligt billigere. Det er der, den største reduktion er, siger Ib Kristensen.