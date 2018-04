Fem piger fra Erhvervsgymnasiet Grindsted er Danmarksmestre i iværksætteri

Grindsted: Et antibakterielt mobilcover, der fjerner 90 procent af bakterierne på ens mobil på 24 timer. Med den innovative idé vandt fem elever fra Erhvervsgymnasiet Grindsted sent onsdag den 18. april Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab. Når man er elev på en ungdomsuddannelse kan der være langt til drømmen om at blive iværksætter. Men fem elever fra Erhvervsgymnasiet Grindsted tog sent onsdag aften et skridt tættere på iværksætterlivet, da de efter en hel dags konkurrencer vandt Company Programme - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for elever på en ungdomsuddannelse.

Over 4000 elever har i løbet af året deltaget i undervisningsforløbet Company Programme, hvor de har arbejdet med at udvikle iværksætterideer, og onsdag kulminerede det til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, hvor de bedste 162 elever fordelt på 42 hold fra hele landet dystede.

Vinderne blev Signe Jørgensen, Michelle Elise Christensen, Kristina Horsager, Mia Svejgaard og Line Kirstine Nielsen med ideen Clean Cover. De har haft fokus på hygiejne i deres ideudvikling og fandt bl.a. ud af, at der er 18 gange flere bakterier på ens mobiltelefon end på et offentligt toilet. Det satte de sig for at lave en løsning på.

