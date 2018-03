Fem millioner kroner til vikarer: Billund overvejer at ansætte egne afløsere

Billund Kommune undersøger, om kommunen selv bedre og billigere kan klare opgaven med at levere vikarer til ældreplejen. I dag køber man ind hos et vikarbureau.

- Der er brugt mange ressourcer på afløsere. Det var jo et tema i valgkampen. Så vi har snakket om, hvorvidt vi selv kan lave en pulje til afløsere. Det var allerede oppe at vende i det gamle udvalg (det daværende social- og sundhedsudvalg, red. ), men så kom det aldrig længere. Nu har vi dog bedt om et oplæg, fortæller Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget.

I 2017 lejede Billund Kommune vikarer - for eksempel sosu'er - for 4,9 millioner kroner hos PowerCare til hjemmeplejen og plejecentrene i kommunen.Nu undersøger kommunen, om man kan gøre det billigere ved at stifte eget vikarbureau. Det forventes, at voksenudvalget skal diskutere beslutningen på sit møde i maj.

Formand: Både fordele og ulemper

Et oplæg skal foruden af finde ud af, om der overhovedet er økonomi i det, angive fordele og ulemper ved at trække opgave hjem.

- Kan vi ansætte et korps af vikarer, kan de måske, når der ikke er brug for dem, være en ekstra hånd et eller andet sted, siger Robert Terkelsen og tilføjer:

- Det vil også mere blive det samme plejepersonale, som kommer ud til borgerne, og det vil også være en fordel, at afløserne bedre kender husene og centrene. Så både økonomisk og rent fagligt kan der være en fordel.

Men der kan også være ulemper:

- Man kunne måske frygte, at vi får lavet et A- og B-hold, hvor afløserne ikke rigtig hører til nogle steder, og der er også lønforskel på afløsere og fastansatte, siger formanden.

Er det ikke en lidt omvendt verden, hvis man tager en udlicitering hjem i en Venstre-ledet kommune?

- Jeg er ikke så liberal, at jeg absolut skal have alt udliciteret. Vi skal bare have det, der er mest fornuftig og mest til gavn for alle. Om det er en vores egne afløsere, der kommer, eller om det er en, vi lejer ind udefra, er borgerne nok ligeglade med, bare det er en god og dygtig afløser, siger Robert Terkelsen.