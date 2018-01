Fastelavnsfesten flytter ud på Torvet

Grindsted: I fire år er der blevet slået katten af tønden hos Brian Hansens Legekæden i Grindsted.

Men på grund af manglende kapacitet i Legekæden/Bog & Idé kan Brian Hansen ikke afvikle tøndeslagningen i år. I stedet er det Grindsted Handelsstandsforening, der har påtaget sig at arrangere tøndeslagningen, der kommer til at foregå på Torvet under cykelminister Hans Jørgen Mogensens kyndige ledelse. Han får dog hjælp af Flemming Elbæk og frue.

- Tøndeslagningen foregår lørdag den 10. februar klokken 11.00. Der vil være tre tønder til forskellige aldersgrupper. En paptønde til børn op til og med tre år, en lille tønde til børn fra fire til seks år og en stor tønde til børn fra syv år - og alle tønderne vil indeholde masser af godter, fortæller Brian Hansen.

Han er ked af, at han har været nødt til at kaste håndklædet i ringen i år, da han mener, at det har været hyggeligt at slå katten af tønden i legetøjsbutikkens gård.

- Der plejer at deltage omkring 70 børn og forældre og bedsteforældre, der hygger sig med det, og jeg håber, at der kommer lige så mange, og gerne endnu flere på Torvet, siger Brian Hansen.

Han plejer at servere kaffe og kager for de voksne, og de bliver heller ikke snydt i år. For Grindsted Bageri i Vestergade sponsorerer småkagerne og kaffen sørger handelsstandsforeningen for.

Brian Hansen vil sponsorere de tre tønder, som skal slås i stykker i dagens anledning.

Og det er ikke påkrævet, at de deltagende børn og voksne skal være klædt ud, men både handelsstandsforeningen og cykelministeren ser det gerne - for at få skabt en god stemning på Torvet.