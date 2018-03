Farverigt show skal markere festuge-åbning

Billund: Der bliver fest og farver, når Billund Kommune den 24. august bliver vært for åbningen af Trekantområdets Festuge.

Billund Kommune har besluttet at bruge 130.000 kroner fra kommunens egen eventpulje til projektet, og de mange penge skal gå til at skabe et show, der vil give genlyd langt ud over kommunegrænsen.

Målet er at engagere en international og anerkendt koreograf til at iscenesætte showet, og det er planen, at en række børn fra Billund skal engagere sig i showet, som dermed vil tage afsæt i visionen om Børnenes Hovedstad.

Trekantområdets Festuge bliver arrangeret i fællesskab mellem kommunerne Haderslev, Kolding, Vejen, Fredericia, Vejle, Middelfart og Billund, men det er altså i Billund, at markeringen af åbningen kommer til at finde sted.