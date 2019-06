Farverigt motionsløb for hele familien

Billund: Lørdag 24. august - Til Billunds nye byfest "Fest på Byens Plads" - med start klokken 13 gentages sidste års succes med Family Run. Det er en gratis begivenhed i Billund By.

Startskuddet lyder ved Lego House. Ruten er i år 3,6 km, og man vælger selv, om man vil gå, løbe eller spurte sammen med sin familie, venner, kollegaer og naboer. Der er i år endnu mere fokus på farve end i 2018, hvor der var 200 deltagere i Family Run.

Man kan tilmelde sig til Family Run på hjemmesiden oplevbillund.dk, hvis man har lyst til at deltage i et familieløb og mod på, at det hvide bomuldstøj man starter i, er langt mere farverigt, når man løber over målstregen.

Før løbet fra klokken 11.30 ved Lego House er der forskellige aktiviteter med fokus på farver.

Initiativet til Family Run på Playline kommer fra Sundhedsstaben i Billund Kommune - og sammen med de mange frivillige fra Løbeklubben og Halløj i hallen - idræt på tværs, kan løbet blive en realitet.

- I år forventer vi endnu flere deltagere. Vi er i hvert tilfælde klar til at give alle deltagere en sjov oplevelse, siger Lene Bruun i en pressemeddelelse. Hun er leder af sundhedsstaben i Billund Kommune.