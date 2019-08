Farvel til John Ullerup: - Nu vil jeg lave noget andet

- Jeg har nogle få år tilbage af mit arbejdsliv, og det, jeg er nået frem til, er, at jeg ikke skal have noget med ledelse at gøre. De sidste par år på arbejdsmarkedet vil jeg gerne være en del af et "vi-team". Det kan være ude i lufthavnen eller andre steder. Jeg har ikke de store ambitioner. Men jeg vil gerne have et job, hvor jeg har fri, når jeg har fri. Det andet har jeg prøvet, siger John Ullerup-Hansen, der senere på året runder 60 år.

Det er 17 gode år, der bliver set tilbage på, men det er samtidig en periode, hvor der har været vanskelige ting at tage stilling til. Som leder er det til tider nødvendigt at være et dumt svin, og netop den disciplin er ikke John Ullerup-Hansens allerskarpeste.

Sygemeldt i fire måneder

Allerede for et års tid siden begyndte John Ullerup-Hansen at forberede sig på, at de sidste år på arbejdsmarkedet skulle foregå et andet sted end i idrætscentret. I foråret faldt han og brækkede den ene ankel, og derfor har han gennem de seneste fire måneder været sygemeldt fra jobbet. Her er det blevet tydeligere, at det er tid til at komme videre.

- Det er ikke sådan, at jeg i de fire måneder har gået og savnet det og ventet på at komme tilbage. Jeg er faktisk glad for at kunne slippe det, siger John Ullerup-Hansen, som nu håber, at et ganske almindeligt job vil byde sig til.

- I min alder kan det være svært at gå ud og finde noget nyt. Det kan jeg også se på flere af mine kammerater. Men jeg er ganske fortrøstningsfuld, siger han.

Jeroen Schotemeijer, som er centerleder i Vorbasse Fritidscenter, er for tiden konstitueret centerleder i Billund.