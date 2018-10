Farvel til Intersport - goddag til Sport 24

Sådan kommer kunderne i Grindsted til at mærke, at Intersport er blevet til Sport 24, lyder det fra ejerne.

Nye mærker

Snart vil man kunne finde nye mærker som Bjørn Borg og Fila i butikken, mens Intersports egne mærker udgår. Det er dog først i løbet af foråret, at udskiftningen i brands er slået helt igennem. Det skyldes, at butikken allerede havde købt varer ind til efteråret og vinteren, før skiftet kom på plads.

- Vil vil stadig tilpasse butikken til, hvad der er populært i Grindsted. Lige nu er det mærker som H20 og Fusion, fortæller Kristian Duedahl.

Skiftet giver også butikken mulighed for at eksperimentere mere. Derfor har ejerne som et nyt tiltag hentet sportstøj hjem til kvinder i plus-størrelsen. Dertil kommer muligheden for at være mere aggressive i markedsføringen mod konkurrenterne, som Jens Thrane ikke kunne få lov til som Intersport.

- Der løb jeg panden imod muren hver gang, men det har vi mulighed for nu. Så vi får mere markedsføring og kommer til at være mere aggressive rent prismæssigt, siger Jens Thrane.

Det er 24 Intersport-butikker i alt, som er skiftet til Sport 24. Foruden de to ejere er der tre personer ansat i Sport 24.