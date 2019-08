Fartfyldt aften i Billund

Billund: Billund Trav afvikler torsdag 15. august kl. 17 et ti løbs stort spilleprogram samt et ponyløb for de helt unge kuske.

Hovedbegivenheden er Erik Tychsen Memorial, som er et mindeløb for Billunds tidligere borgmester, som bakkede op om travsporten på banen.

Seks deltagere er på startlisten og fra indersporet er hjemmebanens bud på en sejr i løbet i form af Key Largo med Rene Kjær.

Hesten skal for første gang møde hurtigklassen herhjemme, men på de viste meritter og aktuelle form, skal Key Largo regnes som et hedt vinderbud alligevel.

Herudover er der også et interessant 3-års løb, hvor nogle af landets bedste 3-åringer krydser klinger i 6. løb, hvor Kent Friborgs "En For Alle P" næppe undgår favoritværdigheden.

Epic, der fik en uheldig galop på i Jydsk 3-årings Grand Prix, bliver en hård nød at knække.

Express Bork, Epicwildfire M T og Livi Oxford H M udgør resten af feltet.