Fantastisk vejr: 600-700 deltog i Stafet For Livet

Anslået 600-700 mennesker har i denne weekend deltaget i Stafet For Livet på Filskov Stadion. Det var stærkt medvirkende til at få tallet så højt, at 60 elever fra Vandel Efterskole lørdag dukkede op. Foto: Alex Hermann

Med en god slutspurt i tilmeldingerne nåede årets udgave af Stafet For Livet op på at blive lige så stor som i fjor. Det vil sige, at 600-700 mennesker i løbet af de 24 timer lagde vejen forbi Filskov Stadion.

Filskov: Årets udgave af Stafet For Livet i Filskov nåede at blive omtrent lige så stor som sidste år. For en måned siden var der blot 100 tilmeldte, men som altid kom de fleste af tilmeldingerne mod slutningen. Undervejs i stafetten dukkede der ligeledes folk op og meldte sig til, så Niels Pedersen, lokalformand for Kræftens Bekæmpelse, som arrangerer Stafet For Livet, vurderer, at der samlet har været mellem 600 og 700 deltagere med i år. Det er omtrent samme niveau som sidste år. Vejret har til gengæld vist sig at være på et helt andet niveau end sidste år. - Vi har været begunstiget af et fantastisk vejr. Der er ikke faldet en eneste regndråbe, så det er helt fantastisk, fortæller Niels Pedersen.

Løb 10.000 kilometer i fjor Ved sidste års udgave af Stafet For Livet løb deltagerne samlet næsten 10.000 kilometer rundt i Filskov. I alt blev der noteret 9670,5 kilometer.



Stafet For Livet gav i 2017 et overskud på 283.681 kroner, og det er det beløb, som arrangørerne håber at nå igen i år.



Deltagerantallet i år nåede til sidst op på nogenlunde det samme som i fjor - blandt andet fordi et hold med 60 elever fra Vandel Efterskole valgte at melde sig til.

De mange deltagere gik eller løb rundt på baner, som var 500, 1500 eller 3200 meter lange. Der blev løbet konstant i 24 timer som symbol på, at kræft er noget, man slås med i alle døgnets timer. Foto: Alex Hermann

Stort beløb indsamlet Deltagerne løb rundt på baner, som var enten 500, 1500 eller 3200 meter lange, og forinden havde de hver især samlet personlige sponsorer, som for hver omgang gav et beløb. Hvor meget det samlet ender med, kommer der dog til at gå et par uger, inden der er klarhed over. - Jeg kan godt forestille mig, at vi ender med at få samlet lige så meget ind som sidste år, eller måske endda mere. Der er kommet nogle nye hold, som har gjort det rigtigt godt, siger Niels Pedersen.

Filskov Stadion har i denne weekend været pyntet op med hilsner fra deltagerne til deres kære, som gennem tiden er blevet ramt af kræft. Foto: Alex Hermann

Holder de syge oppe Ved Stafet For Livet deltager alle, der ønsker at støtte Kræftens Bekæmpelse. Det gælder pårørende til folk, der har kæmpet mod sygdommen, men i lige så høj grad de såkaldte fightere: Personer, der enten er eller har været ramt af kræft. Dem er formanden selv en af. - Jeg er kommet godt ud på den anden side, og det er med til at give mig noget drive. Derfor giver det mig meget at deltage her og møde andre i samme situation, siger Niels Pedersen, der i 2008 blev opereret og gjort kræftfri. Så heldig er det langt fra alle, som er, og nogle af dem deltog også ved stafetten i Filskov. - Der er nogle, hvor man ikke helt ved, hvilken vej det går. Men der er flere af dem, som siger, at sådan et arrangement kan være med til at holde dem oppe, siger Niels Pedersen.