Familierådgiver: - Mange børn på samme sted kan skade barnets udvikling

Børn har brug for voksne, der kan reagere på de behov og signaler, de udsender. Kun at være sammen med jævnaldrende børn kan bremse deres udvikling ifølge Karen Lumholt.

Billund: Indtil for bare 100 år siden var det normalt for et barn at vokse op tæt på voksne og børn i mange forskellige aldre. Kun at være sammen med jævnaldrende børn og voksne, der kun er der på sidelinjen, kan hæmme barnets udvikling.

Ordene kommer fra Karen Lumholt, der er en efterspurgt rådgiver og foredragsholder indenfor blandt andet familiepolitik. Hun er uddannet lærer og journalist og har i en årrække fungeret som familierådgiver.

- Et barn har brug for et menneske med overskud, der kan respondere på signaler og reagere på forskellige behov. Man kalder det responsivt nærvær. For at udvikle sig følelsesmæssigt er det nødvendigt at kunne spejle sig i andre, siger Karen Lumholt.

Sker dette ikke, kan det få den konsekvens, at hjernen ikke udvikler sig, som den skal kognitivt.

- Børn får en følelse af fortabthed og tager i værste fald skade af det. Det er almen viden fra børne- og udviklingspsykologien, siger Karen Lumholt, der vurderer, at det er de svagest stillede børn, der taber i første omgang.