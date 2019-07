Man havde også besøg af en naturvejleder fra Naturstyrelsen, der i to timer åbnede børnenes og forældrenes øjne for nogle af naturens små mirakler. For eksempel viste han, hvordan man med kogende vand kunne forvandle de små mørke ulækre tanglopper - fanget i åen med net - til lækre orangerøde minirejer, som kunne spises med største velbehag.

Frisk frugt og kiks

Senere på dagen besøgte ejerne af Galleri SAM lejren, så de ved selvsyn kunne se, hvad en donation til klubben blandt andet blev brugt til. De tre søstre fra galleriet havde i forbindelse med, at Svend Aage Madsen kunne være fyldt 90 år, udgivet et postkort i stort format med et motiv fra Billund midtby malet af deres far for 70 år siden. Ved salget af kortene blev 25 kroner for hvert kort doneret til Red Barnets Familieoplevelsesklub - i alt 12.500 kroner er det blevet til.

Ud over donationen fra Galleri SAM har Aldi doneret frisk frugt og kiks til lejren, mens Arbejdsmarkedets Feriefond har stået for finansieringen af hovedparten af lejrens udgifter.