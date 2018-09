Familien Melvej lukker More Horse: - Lige nu er der ophørsudsalg i fem butikker i Danmark

Familien Melvej har besluttet at lukke hesteudstyrsbutikken More Horse på Trehøjevej. Det sker med udgangen af oktober.

Grindsted: Familien Melvej, der står bag hesteudstyrsforretningen More Horse, har besluttet at lukke både den fysiske butik på Trehøjevej og netbutikken.

Det sker med udgangen af oktober og ophørsudsalget er gået i gang.

Årsagen til, at familien har valgt at kaste håndklædet i ringen er blandt andet, at konkurrencen var hårdere, end de havde kalkuleret med.

- Vi kan se hinanden i øjnene. Vi har gjort, hvad vi kunne, og folk har været glade for webshoppen, siger Morten Melvej.

- Vi kan se, at det går alt for trægt. Det vil vare alt for længe, inden vi kunne få det til at blive en god forretning. Lige nu er der ophørsudsalg i fem butikker i Danmark, der er på størrelse med vores. Det er voldsomt på så lille et marked, og det siger noget om konkurrencen, supplerer Nicklas Melvej, der primært har stået for webshoppen.