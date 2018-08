Familien Jensen er vilde med fodbold

René Solberg Jensen har for fjerde gang brugt en uge af sin sommerferie på at holde fodboldskole for 90 børn - det passer ham - og resten af familien - rigtig godt at være på en fodboldbane.

Billund: Fodbold på alle mulige - og umulige - måder. Det er lige noget for René Solberg Jensen, der for fjerde sæson i træk har stået for en DBU-fodboldskole i Billund - sammen med en flok frivillige trænere og assistenter. Faktisk har han været med i fem sæsoner, men det er hans fjerde år i træk som såkaldt skoleleder.

- Men vi går jo ikke så højt op i, hvem der er hvem. Vi hjælper hinanden og deler opgaverne imellem os, lyder det fra René Solberg Jensen, der i ugens løb har været med til at give 90 børn en god fodboldoplevelse. Det er årgangene fra 2004 til 2010, der har været i gang fra 9 morgen til 15 eftermiddag, og selvom der er nok at se til, så har René Solberg Jensen det faktisk rigtig fint med at bruge en uges sommerferie på fodboldskole.

- Der er faktisk ikke et sted, jeg hellere ville være, erkender den 46-årige familiefar til tre børn på 10, 14 og 16 år, og familien er helt med på, at det er sådan, det er. For de er også vilde med fodbold.

- Den mindste er med her, og jeg er træner for ham, mens pigerne spiller fodbold på et niveau højere. De har spillet i Kolding i denne uge, forklarer René Solberg Jensen, der tror, at man selv skal være fodboldspiller for helt at forstå det.