Familiefokus i Sun Air: - Luftfart kan tære på familielivet

Medarbejdere i Sun Air havde lørdag deres familie med til julearrangement, hvor der var blevet inviteret en hemmelig gæst, der ankom med fly fra Grønland.

Billund: Skulle man som medarbejder eller medfølgende ægtefælle ved Sun Air hænge lidt i bremsen med de hjemlige juleforberedelser, så var de lørdag landet det helt rigtige sted. Der skortede nemlig ikke på noget til Sun Airs julearrangement for hele familien - et helt nyt tiltag, som direktør Kristoffer Sundberg har taget initiativ til sammen med et nyoprettet kulturudvalg i virksomheden. Der var levende fakler ved døren, julemusik leveret af børn og unge fra Billund Musikskoles talentlinje, mulighed for at juleklippe sammen ved bordene, hvor der også var masser af appelsiner, julekager og snolder. Ved døren blev alle børn desuden overrakt en nissehue, som de skulle have på, når de skulle være med til at modtage dagens hemmelige gæst. Julemanden fløjet direkte ind fra Grønland.

Når medarbejdere trives og har det godt, så kan de producere helt vildt. Det fandt jeg ud af som teknisk direktør. Jøns, 75 år, ansat i Sun Air i 41 år.

Så blev det jul hos Sun Air - med juleglæde og det hele. Foto: André Thorup

Savner familien 215 medarbejdere, pårørende og børn var tilmeldt dagens arrangement, og det fremmøde var direktør Kristoffer Sundberg stolt af. Sidste år overtog han styrepinden i Sun Air fra sin far, Niels Sundberg, og det har betydet, at alting ikke længere er, som det plejer at være. - Det er nye tider, og så skal der ske noget nyt. Jeg har været i mod at ting stod stille siden jeg var barn. Der skal være innovation, lyder det fra direktøren, og så bryder mor ind: - Han er bare på tværs af sin mor og far, smiler hun stort og tilføjer: - Det passer ikke. Han er en dejlig dreng. Og så er hun væk igen. Direktøren er upåvirket. Sådan er det. Firmaet er familiedrevet, og Kristoffer skal fylde nogle store sko ud efter sin far. - Så jeg må lave mine egne fodspor, lyder det fra Kristoffer, der sammen med et nyt kulturudvalg, som han har taget initiativ til, har valgt at invitere medarbejdere til julearrangement med deres familier. - Luftfartsbranchen kan være tærende på familielivet. Som pilot flyver man også i julen og på andre ferietidspunkter. Nogle er væk i fem, ti og 18 dage, og der opstår et savn og et afsavn, siger Kristoffer Sundberg, der selv har sin kone og deres to børn på otte og fire år med. - Derfor vil vi gerne lave en aktivitet, som bringer familien sammen, og så er vi jo en familiedrevet virksomhed, der er familiær om opgaverne - vi er ikke en stor lukket koncern, der dikterer fra højre til venstre, lyder det fra Kristoffer Sundberg, der ikke har prøvet så meget andet end familievirksomheden, så om det lukkede og dikterende er et generelt træk ved dansk erhvervsliv, kan han ikke udtale sig om. - Men vi hører da fra medarbejdere, der får job ved andre selskaber, at de hurtigt føler sig som et nummer i rækken.

Det var bare at gå i gang med at klippe og klistre - det hele lå klar på bordene. Foto: André Thorup

Det er smittet af Sådan har Arne Jørgensen, også kaldet Jøns aldrig haft det, hos Sun Air. Han er 75 år og har været ansat i 41 år, hvor han har haft forskellige jobs - blandt andet som teknisk direktør. - Men på et tidspunkt skal der nye til, og de lærlinge, man har ansat for 10-20 år siden skal være chef i stedet for. Det er en naturlig udvikling, for man skal kunne klare det job, man har mentalt. Sådan et job har Jøns nu - han inspicerer fly tre dage om ugen, og så er der også tid til at være sammen med veninden Ingrid Houlind fra Struer. Til julearrangementet havde han også sine børnebørn og tre oldebørn med. Han har kendt Kristoffer Sundberg fra, før han blev født, men det er fint, han er direktør nu. - Niels Sundberg var en dygtig direktør i 40 år, og det er smittet af på Kristoffer. Det, der sker og bliver gjort, hedder måske noget andet, men når alt kommer til stykket, så tror jeg, det er det samme.

Julekugle med sne indeni - og et andet sted var der selfiebox - og så var der også alt det andet: slushice, æbleskiver, sandwich og gløgg. Foto: André Thorup

Jøns med veninde og børnebørn og oldebørn klar til julehygge. Foto: André Thorup

Julemand i højt humør. Foto: André Thorup

Populær julemand. Foto: André Thorup

Julemanden kom ikke med kane og rensdyr - men i et gult ambulancefly til Sun Airs hovedkvarter. Foto: André Thorup

Kristoffer Sundberg sørgede for, at hans mindste datter fik et godt udsyn til julemanden. Foto: André Thorup