Tommy Mikkelsen og hans mor Jenny Mikkelsen er selv blevet ret vilde med den lille dims, som kan give en højfrekvent lyd i vinden, der kan få rådyr og andet vildt til at stoppe op og ændre retning, før de løber over en vej med risiko for ulykker. Foto: André Thorup

Familien Mikkelsen var ikke overbevist, da de for ti år siden blev præsenteret for en lille sort dims, der skulle forhindre vildt i at løbe ud foran biler. Nu fører de netbutik videre i deres fars ånd.

Grindsted: Dimsen - dyrealarmen, som kan forhindre vildt i at løbe ud foran biler, er 24 mm. lang, 28 mm. høj og 17 mm. bred og ser ikke ud af meget, men den kan tilsyneladende noget, for når den er monteret i kølergitteret på en bil, og vinden suser igennem den, udsender den en højfrekvent lyd, som enten får vildt - krondyr, rådyr, harer og meget andet - enten til at stoppe eller ændre retning. Det er i hvert fald det, der sker i langt de fleste tilfælde, er Tommy og Jenny Mikkelsens erfaring. Mor og søn overtog for cirka tre år siden deres mand og far, Meinert Mikkelsens store hobbyprojekt, da han døde bare 69 år gammel. Hans projekt handlede både om at redde menneske- og dyreliv og mindske skaderne på køretøjer. - Det begyndte for ti år siden, hvor far fik en skrupskør idé. Han var jæger og syntes ikke, det kunne passe, at der skulle ske så mange uheld og ulykker med vildt, så han fik fat i en lille sort dims, som vi alle var ret skeptiske overfor, forklarer Tommy Mikkelsen.

Stop Dyr 67-årige Jenny Mikkelsen driver hjemmesiden stopdyr.dk med hjælp fra sin søn Tommy, 42 år. Han arbejder som revisor og er gift med Mette. De har to piger på et og fem år.



Både Jenny og Meinert Mikkelsen arbejdede i mange år ved Dupont i Grindsted. I dag er Jenny pensionist og frivillig ved blandt andet Engbo Plejecenter, Musik i Gryden og Mariehaven, når hun ikke styrer stopdyr.dk.



Dyrealarmen koster 125 kroner og kan monteres på for eksempel biler, lastbiler og motorcykler. Alarmen virker først ved hastigheder over 55 km/t. Stopdyr.dk kan ikke drages til ansvar for eventuel påkørsel, da der kan være mange parametre i spil for eksempel et dyr på flugt.

Det er hullerne, der giver lyden i vinden. Den monteres på kølergitteret på bilen. Foto: André Thorup

Vildt kan høre lyden Hans far gik dog hele vejen og fik rettighederne til produktet i Skandinavien, hvor han også testede det af - med gode erfaringer. Senest har hjemmehjælpere i Varde Kommune kørt med "dimsen" på deres ruter om natten, og tilbagemeldingerne har været positive - de møder slet ikke rådyr i samme omfang som tidligere. Tommy Mikkelsen var ikke sikker på, at han selv skulle have monteret dyrealarmen på sin nye bil - selvom han tidligere havde påkørt to rådyr, men nu er han ikke længere i tvivl. - Der har været snak om, hvorvidt lyden kan have konsekvenser for hunde og katte, og hunde, der eventuelt måtte være i bilen. Måske vil en løs hund i skoven kunne høre det, men ikke hvis den er i bilen, forklarer Tommy Mikkelsen. Han hjælper sin mor med at passe hjemmesiden stopdyr.dk, men det er hende, der sørger for at pakke ordrer og sende dem afsted.

Der er ingen garanti for, at der ikke sker noget - men tilbagemeldingerne har været rigtig gode over de seneste år ifølge Tommy Mikkelsen. Foto: André Thorup

Manden stjæler den gode ide - Endnu har vi ikke brugt penge på annoncer. Det er gået fra mund til mund og er et hobby-projekt - mange har hjulpet til. Vi skal ikke have medarbejdere, men kører det videre i min fars ånd, fortæller Tommy Mikkelsen, der oplever, at det ofte er jægere - eller konen, der synes, manden skal have alarmen i gave. - Så sker der det, at manden adopterer ideen, og selv fortæller historien videre, som om han selv har fundet på det, smiler Tommy Mikkelsen. Projektet er ikke noget, der giver mange penge, men det er heller ikke det, der tæller for familien: - Min far gik meget op i det og brugte meget tid på det, og jeg tror faktisk, det er en god ide, at det ikke altid er pengene, der tæller, men at man har noget at gå op i, siger Tommy Mikkelsen. Meinert Mikkelsen døde af et hjerteslag eller en blodprop på en vildsvinejagt i Sverige for tre år siden. Herefter gav det god mening for familien at føre projektet videre. Man kan læse mere på stopdyr.dk.