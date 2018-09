Grindsted: Fakta i Grindsted lukker senest 31. oktober.

Det skriver butikschef Maud Lillie for butikken i et opslag på Facebook.

Ifølge opslaget har Fakta besluttet at lukke tre butikker og sælge dem til Salling Group, og butikken i Grindsted er en af dem.

- På trods af svære driftvilkår er der ydet en stor indsats fra butikkens medarbejdere. Vi prøver at finde job andre steder i Fakta eller Coop til så mange som muligt. Vi er selvfølgelig alle sammen dybt berørte af den triste nyhed og vil gerne sige stor tak til vores fantastiske kunder for den tid vi har haft sammen! Og en kæmpe tak til mit fantastiske personale, i har kæmpet og vi kommer til at slutte dette kapitel med hovedet holdt højt, lyder det endvidere i opslaget fra Maud Lillie.